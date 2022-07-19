Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı. Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, S.Y. (24) idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı. Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler

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