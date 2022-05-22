Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hacıhıdır Mahallesi'nde M.A'nın (67) kullandığı 45 SH 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve yolcu E.A (67) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Nurullah Kalay - Güncel