Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacıhıdır Mahallesi'nde M.A'nın (67) kullandığı 45 SH 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve yolcu E.A (67) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Otomobil, Demirci, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title