Manisa'da at şiddeti yorumuna para cezası

p>MANİSA'nın 8 Eylül 2022 tarihindeki 100'üncü kurtuluş yıldönümü için yapılan törene getirilen atlardan birinin tokatlanması sırasında çekilen görüntülere, sosyal medyada yorum yapan Yıldıray Dağdeviren, ata şiddet uygulayanın şikayeti üzerine "hakaret" suçundan bin 300 lira adli para...

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu töreninde temsili süvari Musa Teyfur'un ata tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anlar, sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çekmişti. Tepkiler sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca 2 bin 43 TL idari para cezası kesmişti.

Söz konusu ata şiddet görüntülerine Avcılar'da yaşayan Yıldıray Dağdeviren de sosyal medya hesabından yorum yazarak tepki gösterdi. Atı tokatlarken görüntülenen Musa Teyfur'un bu yorumu şikayet etmesi üzerine Dağdeviren hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA DAVA AÇILDI

MAHKEME "SÖVME" DEDİ

KARARA İTİRAZ ETTİ

Karşı tarafın refleksle ata şiddet uyguladığını kabul ettiğini söyleyen Dağdeviren, kendisine 87 gün hapis cezası verildiğini ve bunun paraya çevrildiğini ifade etti. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Dağdeviren, "Sadece insani duygularımdan kaynaklı bir şekilde yorum yaptım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Dağdeviren şikayetçinin haklı bir tarafı olmadığını, videolarda atın elini ısırmadığının görüldüğünü, içeri çekmeye çalışırken elinin düzüyle tersiyle vurduğunu vurguladı.