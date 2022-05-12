Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi (2) - Haberler

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Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde servis otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 2 işçiden Kamuran Alan (27), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

MANİSA (DHA) - SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 2 işçiden Kamuran Alan (27), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Alan, bugün saat 11.00'de Hacı Mehmet Özak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Turgutlu Yeni Mezarlığı'na defnedildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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