Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde servis otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 2 işçiden Kamuran Alan (27), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
MANİSA (DHA) - SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren 2 işçiden Kamuran Alan (27), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Alan, bugün saat 11.00'de Hacı Mehmet Özak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Turgutlu Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel