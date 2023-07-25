Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün; havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.00 sıralarından çıkan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı yazılı açıklamada, Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Alevler 250 hektarlık alanda etkili oldu. Ne kadar alanın yandığıyla ilgili tespit çalışması yapılacak dedi.

'KAÇIN CANINIZ KURTARIN' ANONSLARINI DUYUNCA, AYRILMAK ZORUNDA KALDIK

Güçlükle kontrol altına alınabilen yangınından en çok etkilenen yer Sarısığırlar Mahallesi oldu. 14 ev ve 3 ahırın yandığı mahallede gözyaşı ve hüzün hakim oldu. Sabah saatlerinde döndükleri köylerinde yanan evlerini gören köylüler gözyaşı döktü.Dün doğup büyüdüğü köyün yanmasını izlerken gözyaşlarını tutamayan ve jandarma ekipleri tarafından sakinleştirilen Sarısığırlar Mahallesi Muhtarı Kazım Özkan, yaşanan felaketi anlattı. Özkan, Dün bir felaket yaşadık. Yangında, alevler mahallemizin bir kısmına zara verdi, hayvanlarımız telef oldu ama şükür ki can kaybımız olmadı. Karşı mahallede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bizim mahalleyi etkisi altına aldı. Çaresizlik çok kötü. İnsanın doğup, büyüdüğü köy gözünün önünde yanarken, bir şey yapamaması gibi kötü bir şey yok. Allah bir daha yaşatmasın dedi.Yangında mahalledeki evi yanan Birol Kabaklı da Rüzgar kuvvetli olduğu için birden alevler mahallemize geldi. Hiçbir şey kalmadı, her şeyimiz yandı. Alevler gelince dozerle müdahale etmek istedik. Ancak, 'Kaçın canınız kurtarın' anonslarını duyunca, müdahale etmeyi bırakıp, ayrılmak zorunda kaldık diye konuştu.

YANAN EVLERİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Mahallede evleri yanan Şengül Atalan ile Zekiye Atalan da gözyaşı döktü. Şengül Atalan'ın kızına sarılıp ağlaması yürekleri burktu.3 ay önce oğlunu kaybeden Zekiye Atalan da evinin yanmasıyla acısının daha da katlandığını belirterek, Yangın bir anda mahalleye geldi. Panik halinde sağa sola kaçtık. Jandarma gelip bizi tahliye etti. Evin yandığını sonra öğrendim. Çok üzgünüm dedi.

KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bu arada yangında ayağından yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı. 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibinin müdahale ettiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.