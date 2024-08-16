Manisa'daki orman yangınına TSK'dan helikopter desteği

(MANİSA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına TSK'ya ait 4 helikopter ile destek sağlandığını bildirdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.