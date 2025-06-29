Manisa'daki Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Devam Ediyor

Manisa'daki Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınına, hava ve kara ekipleri yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle büyürken, çevre köylerde tahliyeler yapıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale sürüyor.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Bölgede arıcılık yapan bir şüpheli, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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