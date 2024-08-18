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Manisa'daki Orman Yangınına Amfibik Uçak Müdahale Ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve Salihli'de devam eden orman yangınlarında 5. gününde amfibik uçak görev almaya başladı. Uçak, hem karada hem de suda hareket ederek yangın alanına su boşaltıyor.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınlarında 5'inci gün geride kalırken, yangında an itibariyle amfibik uçak görev almaya başladı. Hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip uçak, diğer helikopter ve uçaklar gibi yere inmeden, baraj ve gölden 6 ton su alarak, yangın alanına boşaltıyor. Yangına mücadele havadan ve yerden tüm hızıyla sürüyor.

Haber: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Salihli Gördes Manisa Dünya Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

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