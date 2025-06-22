Manisa'daki Orman Yangını Yeniden Alevlendi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı, ancak rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangına müdahale için hava ve karadan ekipler görevlendirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Yangın

Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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