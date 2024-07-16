Üye Girişi
Haberler

Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

(ANKARA )- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve iki gündür süren yangının kontrol altına alındığını X hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını vurgulayan bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Orman Yangını Manisa Soma Tarım Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

MHP'den ''el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

 Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title