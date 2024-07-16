Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA )- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve iki gündür süren yangının kontrol altına alındığını X hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığını vurgulayan bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."