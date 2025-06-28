Manisa'daki Orman Yangını Büyüyor, Tahliye Edilen Mahalle Sayısı 10'a Ulaştı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Toplamda 10 mahalle tahliye edilirken, alevlere karşı büyük bir müdahale gerçekleştiriliyor.
YANGIN BÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI
Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Daha önce 7 mahalle tahliye edilirken, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde de tahliye işlemi başlatıldı. Tahliyeler devam ederken, alevlere 4 uçak, 11 helikopter, 32 arazöz, 15 itfaiye aracı, 40 su tankeri, 27 iş makinesi ve 789 personel ile müdahale ediliyor.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel