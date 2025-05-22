Manisa'daki Minik Çiftçiler Hidroponik Tarım ile Üretiyor

Manisalı minik çiftçiler topraksız tarımla üretim yapıyor

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Türk Kızılay İlkokulu bünyesinde bulunan ana sınıfı öğrencileri hidroponik (topraksız sulu tarım) tarımla ürün yetiştiriyor. Öğrenciler ürünlerin dikiminden hasadına kadar bütün süreci hem yakından izliyor hem de üretim bilinci ile erken yaşlarda buluşuyor. Küçük yaşta tarımsal bilinç kazanan minikler aynı zamanda sabır, sorumluluk gibi erdemlerle de yaşamlarına yön veriyor.

Gediz Ovasının bereketli topraklarının büyük bir kısmına sahip olan Manisa'da öğrenciler küçük yaşlardan itibaren tarımsal üretim bilinci ile yetişiyor. Yunusemre Türk Kızılay İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde topraksız tarım olan hidroponik sistemle kavun, salatalık, domates, çilek gibi ürünler yetiştiriyor.

Projenin yürütücüsü olan Türk Kızılay İlkokulu Müdür Yardımcısı Hacer Şengül Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uyarınca öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Çalışma sayesinde birden çok disiplinle öğrencilerin yetişmesini amaçladıklarını belirten Şengül, "Bu yaş grubunda meraka dayalı araştırma duygusunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin süreçte etkin olduğu ve üreten bir birey olarak yetişmesini önemsiyor. Biz de topraklı tarıma göre düşük maliyetli olan bu çalışmayı tercih ettik. Topraklı tarımda nadas uygulaması nedeniyle tarıma verilen ara yıl boyunca alınan ürün sayısını azaltıyor. Hidroponik sistemde ise ürünün yetişme süresine bağlı olarak bir sene içinde altı ila yedi defa mahsul alma imkanımız oluyor. Öğrencileri öncelikle ziraat mühendisleri ile buluşturup bilgi edinmelerini sağladık. Sonrasında öğrencilerimiz edindikleri bilgiler sayesinde fidelerini dikip ürünleri yetiştirmeye başladı. Bu sayede küçük yaşta tarımsal bilinç kazandıkları gibi sabır, sorumluluk gibi erdemler de küçük yaşta öğrencilerimiz için bir hayat tarzı olmaya başlıyor."

Projeyi sınıfında uygulayan okul öncesi öğretmeni Emin Yalçın ise öğrencilerinin patlıcan, marul, biber, çilek, kavun, salatalık gibi birden fazla ürünü yetiştirmeye başladıklarını ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli prensipleri doğrultusunda velileri de sürece dahil ettiklerini söyleyen öğretmen Yalçın ilerleyen süreçte daha fazla ürün çeşidi yetiştirmeyi planladıklarını aktardı. Ürün yetiştiren öğrenciler ise su içinde ürün yetiştirerek eğlendiklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Bayram Akın ise okullarının fiziki olarak yeterince büyük olduğunu ve şimdilik bir odada başlattıkları bu çalışmayı uzun vadede okulun diğer bölümlerine de yaymayı düşündüklerini söyledi.