Mehmet Akif Ersoy Lisesi Yeniden Yapılacak

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Yunusemre ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin 2026 Yılı Devlet Yatırım Programı'na alındığını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Laleli Mahallesi'ndeki okulun yeniden modern ve güvenli şekilde inşa edileceğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, "Okulu 2026 Yılı Devlet Yatırım Programı'na dahil ettik. Proje maliyeti 280 milyon lira. Yeni okul 32 derslikli ve özel mimari projeye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, eğitimde güvenliği ve kaliteyi esas aldıklarını, yeni binanın öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını bildirdi.

Çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını belirten Yenişehirlioğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.