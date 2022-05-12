Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3) - Haberler

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Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet...

MANİSA (DHA) - KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan servis otobüsünün sürücüsü Fuat Dündar'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU/MANİSA,


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Hamit Kılıç, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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