Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

MANİSA (DHA) - KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan servis otobüsünün sürücüsü Fuat Dündar'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU/MANİSA,