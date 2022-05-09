Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'daki kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Manisa'da durdurulan bir kamyonda kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa'da durdurulan bir kamyonda kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent girişinde durdurduğu kamyonda yapılan aramada koliler içinde 3 milyon 625 bin adet kaçak sigara tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü T.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Manisa, Güncel, Haberler

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