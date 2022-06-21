Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem - Haberler

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Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

Yerden polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 910 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 62 araç sürücüsüne uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Manisa Güncel Haberler

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