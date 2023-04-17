MANİSA'DAKİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımdaki bir katı atık geri dönüşüm tesisinin bahçe bölümünde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımdaki bir katı atık geri dönüşüm tesisinin bahçe bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçe bölümünde istifli kartonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 13 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangında şu ana kadar 100 ton kartonun zarar gördüğü belirtildi.