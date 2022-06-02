Manisa'daki ev yangınında babanın ardından 3 yaşındaki oğlu da yaşamını yitirdi - Haberler

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Manisa'daki ev yangınında babanın ardından 3 yaşındaki oğlu da yaşamını yitirdi

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'daki ev yangınında babanın ardından 3 yaşındaki oğlu da yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde, dün tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde, dün tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve Kula Devlet Hastanesinden İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sancar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat'ın aynı hastanede bulunan 6 yaşındaki ablası Kader ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine yatırılan annesi Zeliha Sancar'ın (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a (37) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha, çocukları Fırat ve Kader Sancar yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılmış, İbrahim Sancar müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmişti.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manisa İzmir Fırat Güncel Haberler

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