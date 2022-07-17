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Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Ali Tulup, AA muhabirine, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde saat 14.55 itibarıyla sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Tulup, depremin ardından kaymakamlık ve diğer ilgili kurumlarla da irtibat kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 'Hemşehrilerimize geçmiş olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.55'te, merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurmuştu.

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AA / Ahmet Bayram - Güncel

Ali Tulup Manisa Soma Güncel Haberler

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