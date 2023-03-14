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Manisa'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

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Manisa'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

12 Mart tarihinde İstiklal Mahallesi'nde bir evde çıkan bıçaklı kavgada Çetin Ceviz'in (32) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. (25) ve M.S.Ş. (36) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.A, F.K, A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

İstiklal Mahallesi'nde, S.A'ya ait evde vakit geçiren arkadaşlar arasında kavga çıkmış Çetin Ceviz, bıçakla yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Ceviz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemiş, polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Çetin Ceviz Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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