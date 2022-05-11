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Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Mahallesi 3506 Sokak'ta karşılaşan M.G.Y. (22) ile A.T. (24) ve S.G.A. (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, S.G.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan S.G.A, ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işleminin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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