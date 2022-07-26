Manisa'daki bağda, 446 kök Hint keneviri ele geçirildi Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki üzüm bağında, 446 kök Hint keneviri ele geçirildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki üzüm bağında, 446 kök Hint keneviri ele geçirildi. Üçpınar Mahallesi'ndeki O.S'nin (46) üzüm bağında kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri baskın düzenledi. Operasyonda, bağa ekilmiş 446 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına O.S. işlemin ardından serbest bırakıldı. Güncel AA / Serkan Özcan Yunusemre Kenevir Manisa Güncel Haberler

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