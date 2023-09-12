Manisa'daki Atık Tesisinde Çıkan Yangın Sonrası Bertaraf İşlemi Sürüyor

MANİSA'da, gerekli şartları taşımadığı için 2022 yılında lisansı iptal edilen atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis içi ve dışındaki atıkların bertaraf işlemi sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır denildi.

Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde, 9 Eylül'de saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Madeni yağ, boya, plastik ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

CEZA KESİLİP, LİSANSININ İPTAL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Tesisin gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği ortaya çıktı. Ayrıca yangın sonrası işletmeye Çevre Kanunu 20. (v) maddesi gereğince 27 milyon lira idari yaptırım işlemi uygulandı.Yangının ardından tesis içi ve dışındaki atıkların bertaraf işlemi sürerken, Manisa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yangın sebebiyle işletmede meydana gelen sıvı ve katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliğine ilişkin bertaraf işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda ivedilikle başlatılmış olup, lisanslı firmalar aracılığı ile tesis içerisinde bulunan yanmış atıkların bertaraf işlemine hızla devam edilmektedir. Tesis dışında atıkların oluşturduğu çevre kirliliği de Yunusemre Belediyesi ekiplerince ortadan kaldırılmaktadır. Tesiste olası yangın durumuna karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 24 saat esasına göre nöbet tutulmaktadır. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi tarafından multirae kimyasal gaz ölçüm cihazlarıyla yangın alanında ilk andan itibaren düzenli olarak ölçümler yapılmakta olup, yangın söndürüldükten sonra çevreye yayılan kimyasal gazların azaldığı ve tehlikesiz seviyelere geldiği gözlemlenmiştir. Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır denildi. (DHA)