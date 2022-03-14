Manisa'da ziynet eşyası çalan şüpheli Van'da yakalandı

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinden ziynet eşyası çalan İran uyruklu zanlı, Van'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart'ta Saruhanlı ilçesinde bir tavuk çiftliğinden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayıyla ilgili şüphelinin söz konusu çiftlikte çalışan İran uyruklu M.V'nin olduğu ve zanlının Van'a gelerek burada saklandığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının faili hakkında yürütülen çalışma sonucunda İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 12 Mart'ta İpekyolu ilçesindeki bir barda sahte kimlikte çalıştığı belirlenen M.V'yi operasyonla yakaladı.

Jandarma ekipleri, çalınan ziynet eşyaların bir kısmını şüphelinin üzerinde ele geçirdi.

Zanlı M.V, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.