Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay, bir kamyonetin otomobile çarpmasıyla başladı ve otomobilin bir tıra savrulmasıyla devam etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa-Akhisar karayolu Selimşahlar Mahallesi'nde ilerleyen Mehmet Avcı yönetimindeki 45 Y 6375 plakalı kamyonet, önünde seyreden Sait Yıldırım'ın kullandığı 45 ACG 595 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Hakan Aral idaresindeki B 48 UYR yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sait Yıldırım ile otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Avcı, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
