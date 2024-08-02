Manisa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Köprülü Kavşak civarında Şafak B. (39) yönetimindeki 09 SG 137 plakalı tırın çekici kısmı kilitlenerek yan döndü.

Aynı istikamette seyreden Ufuk K. (33) idaresindeki 64 SB 314 plakalı otomobil, İlhan G. (49) kontrolündeki 06 HE 6735 plakalı otomobil ve Cuma S. (60) yönetimindeki 45 ES 262 plakalı kamyonet tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Cuma S. ile diğer araçlarda yolcu konumunda bulunan Adem Ç. ve Fatih Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.