Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Tırın elektrikli bisiklete çarpması sonucu gerçekleşen kazada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Duramayan tır, bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrildi.
Tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobil de zarar gördü.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir öldü. Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.