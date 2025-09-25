Haberler

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Tırın elektrikli bisiklete çarpması sonucu gerçekleşen kazada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Duramayan tır, bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrildi.

Tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobil de zarar gördü.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir öldü. Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.