Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsü, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Manisa çevre yolu Yunusemre ilçesi kesimindeki Saat Kulesi Kavşağı Menemen Köprüsü girişinde meydana geldi. İzmir'den Manisa'nın Akhisar ilçesi yönüne giden Duran Kocatürk'ün (72) kullandığı 16 AFP 130 plakalı otomobil, sağ şeritteki aynı yöne giden Mevlüt Yurt (48) yönetimindeki 45 ET 318 plakalı asfalt atığı yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeride geçti. Bu sırada gelen İ.E. (52) idaresindeki 10 HF 160 plakalı İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada traktör sürücüsü Mevlüt Yurt, otomobil sürücüsü Duran Kocatürk, yanındaki Nazire Kocatürk (71) otobüste görevli muavinler Enes Bilgili (20) ve Kadir Şerifoğlu (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak, ekipler tarafından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.