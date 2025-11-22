Manisa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 kamyon, kamyonet ile 45 NF 985 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Zeytin toplama işçilerini taşıyan traktördeki Gülcan Gökçebak, hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.