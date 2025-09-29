Haberler

Manisa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde TIR, kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Akhisar- Manisa karayolunun Şehzadeler ilçesi, Selimşahlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek Ö.Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR da çarpmanın etkisiyle karşı istikamete geçerek önce Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobile ardından da iki ayrı otomobil ve bir kamyonete de çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Semet'in hayatını kaybettiğini, yanındaki eşi Füsun Semet ile diğer araç sürücülerinden Y.F.'nin de yaralandığını belirledi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Füsun Semet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
