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Manisa'da Zeytinlikte Ölü Bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Mustafa Yener (64) çadırının olduğu zeytinlikte ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Mustafa Yener (64) çadırının olduğu zeytinlikte ölü olarak bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki zeytinlikte hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, hareketsiz yatanın Mustafa Yener olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp veya kesici alet izi bulunmayan 2 çocuk babası Yener'in cansız bedeni, inceleme sonrası adli tıp morguna kaldırıldı. Yener'in 15 sene önce eşinden boşandığı ve zeytinlikteki çadırda kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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