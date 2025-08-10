Manisa'da Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı, 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ankara'dan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde N.K'nin kullandığı 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak tarlaya girdi. Otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcular başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
500
