Manisa'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şoförünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün fabrikanın bahçesine girdiği kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir D300 yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir istikametine gitmekte olan N.K. yönetimindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 35 yolcu ve 3 personeliyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki bir tuğla fabrikasının bahçesine giren otobüsteki yolculardan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Otobüsün devrilmemesi olası bir faciayı önledi.

Yolcular, başka bir otobüse nakledilerek seyahatlerine kaldıkları yerden devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ, (Manisa),