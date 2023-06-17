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Manisa'da Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'da Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, 02.00 sıralarında Akhisar Otogarı önünde meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında Akhisar Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e yolcu taşıyan H.E. idaresindeki Metro Turizm'e ait 34 GHZ 279 plakalı yolcu otobüsü, devlet kara yolu üzerinde Akhisar Otogarı'na manevrası sırasında İzmir'den İstanbul istikametine gitmekte olan Halil B. yönetimindeki 45 Y 4096 hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaralı sürücü araçtan çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Halil B., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü H.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Akhisar Manisa Güncel Haberler

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