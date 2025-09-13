Manisa'da Yol Geçerken Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü.

İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Latife K'ye (60), O.A'nın kullandığı 45 SC 3660 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Latife K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, O.A'yı gözaltına aldı.