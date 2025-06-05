Manisa'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi

Manisa'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 yıldır aynı direğe yuva kuran leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 yıldır aynı direğe yuva kuran leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi.

Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler, her yıl bahar aylarında aynı noktaya dönerek yeni yavrular yetiştiriyor.

Nisan ayında yuvasına gelen leylekler, yaz mevsimi boyunca yavrularını mahalle sakinlerinin gözetiminde büyütüyor. Ağustos ayına kadar bölgede kalan leylek ve ailesi, mahallede sevgiyle karşılanıyor.

Leylek yuvasının çevresinde küçük kuşlara ait yuvalar da yer alıyor.

Mahalleli talep etti, yeni direk kuruldu

Enerji dağıtım şirketinin ekipleri, mahalle sakinlerinin direkteki yuvanın güvenliğinin artırılması talebi üzerine enerjiyi kesti. Alana yeni direk dikilerek mahallenin enerji ihtiyacı için kullanılmaya başlandı.

Mahalle sakinlerinden Fadime Demirel, AA muhabirine leyleklerin mahalleye neşe kattığını söyledi.

Demirel, leylek ailesinin artık mahallenin bir parçası olduğunu belirterek, "25 senedir bu mahalleye güzellik, neşe ve huzur katıyorlar. Mart ayında gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz, ağustosta gittiklerinde ise üzülüyoruz. Çocuklar çok seviyor, fotoğraflar çekip hatıra olarak saklıyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Demirel de leyleklerin sadece mahallelinin değil misafirlerin de dikkatini çektiğini dile getirerek, "Elektrik direği için ekiplerden yardım istedik, hattı yan tarafa taşıyarak yuvanın güvenliğini sağladılar. Mahalleli olarak hep birlikte koruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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