Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Çullugörece Mahallesi'nde çobanlık yapan Şerif Kirli'ye, koyunlarını otlatırken başlayan sağanak sırasında yıldırım isabet etti.
Mahalle sakinlerince Saruhanlı Devlet Hastanesine götürülen Kirli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel