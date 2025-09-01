Manisa'da Yeni Adli Yıl Törenlerle Kutlandı

Manisa ve ilçelerinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Barosu iş birliğiyle Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törende, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Başsavcı Eker, törende yaptığı konuşmada adaletin devletin temeli olduğunu belirterek, "Rehberimiz kanunlar ve vicdanlardır. Amacımız, mağduriyetleri gidermek suretiyle hakkı olana hakkını en adil şekilde teslim etmektir." dedi

Programa, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, protokol üyeleri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Salihli ve Alaşehir ilçelerinde de törenler düzenlendi

Salihli'de de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programa, ilçe protokolü, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Tok, yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları açısından başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Alaşehir'de de 2025-2026 adli yılı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Programa ilçe protokolü, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, hukukun üstünlüğü ve adaletin hızlı tecellisinin önemini vurguladı.

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen adaletin toplumsal barışın teminatı olduğunu söyledi.