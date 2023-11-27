Manisa'da yarın öğlenden sonra kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Manisa'da yarın öğlenden sonra etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarı yapıldı. Yağışın perşembeye kadar süreceği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Manisa'da yarın öğlenden sonra etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğleden sonra Manisa il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışın aralıklarla perşembeye kadar süreceğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Manisa il genelinde kuvvetli, batı ve kuzey ilçelerinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Gölmarmara, Saruhanlı, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Demirci ve il merkezi yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar ile fırtınada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."