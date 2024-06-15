Manisa'da yaralı ebabil tedavi edilecek
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan yaralı ebabil, Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilecek.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, hafif yaralı bulunan ebabil tedavi edilecek.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu yaralı kuşu Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti.
Veterinerler muayenede ebabil yavrusunun kanadının altında hafif bir yara bulunduğunu, ayrıca halsiz kaldığını belirledi.
Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.