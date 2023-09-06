Manisa'da yaralı baykuş, tedavi altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde yaralı halde baykuş bulan kampüs personeli, durumu jandarmaya bildirdi.
Sağlık durumu kötü olan baykuş, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince teslim alındı.
Baykuş, tedavisinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veterinerlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel