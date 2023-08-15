Manisa'da yapılan operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 693 kök kenevir bitkisi ile 320 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda adli işlemlere başlandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 693 kök kenevir bitkisi ile 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 14 Ağustos günü Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalara neticesinde; Şehzadeler ilçesinde; E.A isimli şahsa ait mısır tarlasında yapılan aramada, 398 kök kenevir bitkisi, Yunusemre ilçesinde; E.Ö ve H.H.Ö. İsimli şahısların mısır tarlalarında yapılan aramada, 295 kök kenevir bitkisi ile 320 gram kubar esrar ele geçirildiği. Jandarma tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - MANİSA