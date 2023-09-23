Manisa'da yapılan denetimlerde 14 kişi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde 5 bin 498 kişi ve 2 bin araç sorgulandı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi emniyete götürüldü.

220 araç sürücüsüne 300 bin cezai işlem uygulandığı denetimlerde 2 motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.