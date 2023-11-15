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Manisa'da yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 11 kişi yakalandı

Manisa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında adli mercilerce aranan 11 kişi yakalandı. Ayrıca, 177 sürücüye 451 bin 600 lira ceza uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi.