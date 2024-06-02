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Manisa'da yangın tekrar alevlendi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi. Yangın, Battalmustafa Mahallesi'ne sıçradı ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

YANGIN TEKRAR ALEVLENDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ot yangını ile başlayıp ormana sıçrayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınıp ardından soğutma çalışmasına başlanan yangın, yeniden alevlendi. Yangının Alaşehir ilçesindeki kısmı söndürülürken, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'ne sıçrayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği, Uşak- Basmane tren seferlerinin ise tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan, çıkan yangında 5 bin dönümlük alan küle dönerken, Battalmustafa Mahallesi'nde devam eden orman yangınına 71 söndürme ekibi, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi ve 20 güvenlik ekibi ile müdahale ediliyor.

Nurettin DOĞAN- Hasan YİĞEN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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