Manisa'da Yangın: Çocuklar Halıyı Tutuşturdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, 2'si çocuk 6 kişinin dumandan etkilenen yangının, çocukların mutfaktaki halıyı tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, dün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin olmadığı dairedeki yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen 6 kişi, gerekli müdahalelerinin ardından aynı gün taburcu edildi. Alevlerin karşı dairenin kapısına da zarar verdiği belirlendi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının, mutfakta oynayan çocukların halıyı tutuşturması sonucu başladığı ve ebeveynlerinin alevleri geç fark ettiği belirlendi. Polisin yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.