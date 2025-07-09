Manisa'da Yangın 10,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak Uşak sınırlarına kadar ulaştı. Yangın, 10,5 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde makilikte çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak Uşak sınırlarına kadar ulaşan yangın 10,5 saatte kontrol altına alındı.

Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde makilikte, dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılıp, ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları, yer ekipleri tarafından sürdürüldü. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü sınırına ulaştı. Eşmetaş köyünde 15, komşu Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, 10,5 saatlik çaba sonucunda saat 03.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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