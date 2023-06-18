Üye Girişi
Haberler
Manisa'da yağış sonrası kaza: 2 yaralı

Manisa'da yağış sonrası kaza: 2 yaralı

Güncel Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi kavşağında Denizli istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 20 D 6968 plakalı otomobil, aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridini geçerek yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinden AKS ekipleri tarafından çıkarılan sürücü M.B. ile eşi G.B. (71) ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title