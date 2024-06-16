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Manisa'da vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada vidanjör ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vidanjör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında Muhammed Emin Çalışkan idaresindeki 34 DDG 893 plakalı vidanjör ile Hakan Cihan yönetimindeki 68 DY 261 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Suzan Önal (66), Hasan Siraç İnan (12) ve Arife Kara (33) sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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