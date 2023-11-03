Manisa'da Üzüm Hasadı Tamamlandı, Çiftçiler Gübreleme Çalışmalarına Başladı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasat sezonun sona ererken, çiftçiler bir sonraki hasat sezonu için bağlarında gübreleme çalışmalarına başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat sezonu sona geldi. Bazı bölgelerde bağlar örtü altında hasat edilmeyi beklerken bazı bölgelerde de üzümler kesilerek hasat edildi. Hasadı tamamlayan çiftçiler bir sonraki sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Bağ bakımlarının başladığı Manisa'nın Alaşehir ilçesi ve çevresinde bağlarda bir taraftan asmalarda ip kesimleri devam ederken, bir taraftan da toprak bakımı çalışmalarında doğal hayvan gübresi verilmeye başlandı.

Kaliteli üzüm yetiştirmek için şimdiden çalışmalarına başladıklarını belirten üzüm üreticisi Hüseyin Gömleksiz, "Kaliteli ve istenilen tonajda üzüm yetiştirebilmek için bağlarda özellikle koyun gübresi tercih ediliyor. Doğal gübre en az iki yıl süreyle toprağın verimini artırabiliyor. Dolayısıyla hem ekonomik, hem de işçiliği daha az. Doğal gübre bağ alanlarına atıldıktan sonra, mutlaka toprakla karıştırılmalı, toprak altına alınmalıdır" dedi.

Kula, Selendi, Gördes ve Demirci ilçelerinden Alaşehir'e gelen doğal hayvan gübresi fiyatları da traktör başına 2 bin ile 2 bin 500 TL arası değişiyor. Hayvan gübresi satıcısı Barış Bayhan, "Bir traktör koyun gübresi bin 2 Bin- 2 Bin 500 TL. arasında. Bir kamyon doğal gübre de ortalama 6 Bin TL satılıyor" dedi.

Öte yandan geçen yıl bir traktör koyun gübresi ortalama Bin 500 TL, bir kamyon gübre ise 3 bin 500TL olduğu öğrenildi. - MANİSA